Juniorii U17 ai Universitatii Craiova, in finala Ligii Elitelor

Juniorii U17 ai Universitatii Craiova s-au calificat in finala Ligii Elitelor, in care o vor intalni pe FCSB, pe 24 mai, la Buftea. Jucatorii pregatiti de Stefan Florescu si Bogdan Vrajitoarea s-au impus, pe "Aripile", scor 5-2, in returul semifinalei cu Farul Constanta, echipa care castigase cu 3-2 prima mansa. Golurile Universitatii Craiova au fost marcate de Petculescu, Ciolacu (2), Busa si Mitrita. Titulari au fost: Glodean - Pancu, Buse, Popescu, Ristoiu - Petculescu, Stana, Santia - ... citește toată știrea