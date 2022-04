Finala Cupei Italiei va programa, pe 11 mai, un nou Derby d'Italia, intre campioana en-titre, Inter Milano, si detinatoarea Cupei, Juventus. Juventus s-a calificat in ultimul act, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu 2-0, pe Fiorentina, in mansa a doua a semifinalelor. Au marcat: Bernardeschi '32, Danilo '90+4. Torinezii au castigat si jocul tur, cu 1-0. In semifinale, Inter Milano a eliminat-o ... citeste toata stirea