Kaiserslautern, in finala Cupei Germaniei

FC Kaiserslautern, echipa din Zweite Bundesliga, este prima finalista a Cupei Germaniei, dupa ce s-a impus in deplasare, scor 2-0, in semifinale, in fata formatia de liga a treia FC Saarbrucken. Pentru "Die roten teufel" au marcat Marlon Ritter (53) si Almany Toure (75). FC Kaiserslautern, fosta adversara a Universitatii ... citește toată știrea