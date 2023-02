Kansas City Chiefs a castigat Super Bowl 2023, finala NHL, disputata la Phoenix, in fata a 67.000 de spectatori, scor 38-35 in fata formatiei Philadelphia Eagles. "Vulturii" conduceau cu 27-21 inainte de ultimul sfert, dar "Sefii" au revenit formidabil, castigand trofeul Vince Lombardi pentru a doua oara in patru ani si a treia oara in istorie, precedentele fiind in 1970 si 2020.Quarter back-ul Patrick Mahomes, care a fost desemnat cel mai valoros jucator al sezonului pentru ... citeste toata stirea