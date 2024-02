Kansas City Chiefs a castigat Super Bowl 2024

Super Bowl 2024 a fost castigat de Kansas City Chiefs, care a invins-o in finala NFL, cu 25-22 pe San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, in Las Vegas. "Sefii" si-au adjudecat pentru a treia oara trofeul in ultimii cinci ani (2020, 2023, 2024), fiind prima echipa care a castigat doua titluri consecutive, dupa New England Patriots (2003 si 2004). Celebrul Patrick Mahomes calca pe ... citește toată știrea