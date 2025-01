Khvicha Kvaratskhelia, prezentat de PSG

PSG l-a prezentat pe atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia, care a semnat un contract pana in 2029 si pentru care Napoli a primit 70 de milioane de euro. In acest sezon, Kvaratskhelia a marcat 5 goluri si a oferit 3 pase decisive in 17 meciuri pentru Napoli in Serie A, iar in total a adunat 107 meciuri, 30 de goluri si 29 de ... citește toată știrea