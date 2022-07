L. Balint, dupa ultimul amical al Stiintei: "E un semnal de alarma"

In ultimul amical din stagiul de pregatire an Austria, Universitatea Craiova a fost invinsa cu 3-2 de WSG Tirol, echipa de play-out din Austria. Gazdele au condus cu 3-0 la pauza, cele doua reprize avand 33 de minute fiecare, iar golurile Craiovei au fost marcate de Andrei Ivan, in partea secunda. Antrenorul Stiintei, Laszlo Balint, s-a aratat complet nesatisfacut de modul cum s-a prezentat echipa sa."Cel putin de prima repriza sunt total nemultumit, de toate aspectele, de interpretare ... citeste toata stirea