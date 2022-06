L. Balint, multumit dupa amicalul in care Stiinta nu si-a creat nicio ocazie de gol

In cel de-al doilea meci de pregatire din stagiul pe care-l efectueaza in Austria, Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, la Jenbach, cu campioana Azerbaidjanului, FK Qarabag, golul oltenilor fiind reusit de Andrei Ivan. Cei de la Qarabag, care vor juca saptamana viitoare cu Lech Poznan, in preliminariile Champions League, au dominat partida si au avut destule alte ocazii de a mai marca. In schimb, Universitatea Craiova s-a aparat supranumeric, a fost total neinspirata pe faza de ... citeste toata stirea