L. Balint: "Vreau ca echipa sa aiba foame de performanta"

In primul meci cu noul antrenor principal, Laszlo Balint, Universitatea Craiova a invins cu 4-1 formatia germana Arminia Bielefeld, intr-un amical disputat la Jenbach, in Austria. Golurile au fost marcate de Andrei Ivan (5) si Jovan Markovic (51, 60), Ante Roguljic (80), respectiv Christian Gebauer (73).Antrenorul Laszlo Balint s-a declarat bucuros de reactia jucatorilor sai in acest amical, dar considera ca mai este mult de munca pana sa-si imprime strategia de joc."Un test util, reusit, ... citeste toata stirea