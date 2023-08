Fara a analiza prestatia Stiintei la Iasi, dupa scor, am fi putut spune ca au revenit vremurile in care cu Reghe pe banca vedeam spectacol total si victorii categorice. Numai ca in teren a fost altceva, mai degraba o reprezentatie dezamagitoare a "portocaliilor" de conjunctura. Craiova a castigat pentru ca-l are pe Mitrita si pentru ca gazdele au jucat in 10 ultima jumatate de ora si nu s-au aglomerat in propriul careu. O nota buna pentru Ivan, care n-a mai facut figuratie si a jucat pe toate ... citeste toata stirea