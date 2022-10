1-0, pentru FC Barcelona in partida cu Celta Vigo, prin golul lui Pedri Gonzales (min. 17) aflat la al 8-lea gol in campionat, la numai 19 ani. Partida a fost intensa cu destule faze de gol de-o parte si de alta, in care atentia s-a indreptat spre Robert Lewandowski (34 de ani) deja autor a 9 goluri si a 2 pase decisive si Iago Aspas (35 ani) deja autor a 5 ... citeste toata stirea