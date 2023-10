17 ani si 291 de zile are Marc Guiu, autorul celui mai rapid gol din istoria unui debutant al Barcelonei, in La Liga. A avut nevoie doar de... 33 de secunde, pentru a marca primul sau gol in La Liga, in partida cu Athletic. Mai fusese folosit la prima echipa pe 6 iunie a.c. in amicalul cu Wissel Kobe. Marc Guiu este un atacant longilin (1,85 m) ... citeste toata stirea