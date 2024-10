La Liga: Ce n-a mai vazut Madridul!

Barcelona a castigat (4-0) pe Bernabeu, dupa o repriza secunda fabuloasa, care va intra in istorie. A fost un Clasico de referinta, care se va comenta mult, atat despre inspiratia lui Hansi Flick cu apararea lui avansata de regula, panza de paianjen a offside-ului, in care au fost surprinsi atacantii Madridului in repetate randuri, lipsa de creativitate la mijlocul terenului, la Barca, pana la intrarea imperiala a lui De Jong. Pierderea lui Rodrigo s-a resimtit in atacul lui Real Madrid, dar ... citește toată știrea