Barca a deschis scorul prin Ilkay Gundogan, la o eroare a lui Tchouameni, chiar in debutul partidei (min. 6), cu Real Madrid si in prima repriza a facut legea pe teren. Realul n-a avut nicio situatie interesanta, nici prin Vinicius, nici prin Rodrigo, doua pistoale cu apa, si nimic nu prevestea ce avea sa se intample in repriza secunda. La pauza catalanii isi puteau reprosa ca n-au majorat scorul, prin Joao Felix si Joao Concelo. Apararea albilor, greu incercata, a rezistat totusi prin Antonio ... citeste toata stirea