In ziua in care implinea 34 de ani, internationalul polonez Robert Lewandowski a inscris primele doua goluri, in La Liga (min. 1, 68) pe Anoeta, din San Sebastian (36.201 spectatori), acompaniat de Ousmane Dembele (min. 66), si Ansumane Fati (min. 79). Pentru gazde a marcat Alexander Isak (min. 6). Scor final 4-1 pentru Barcelona. A fost cea de-a 151-a confruntare ... citeste toata stirea