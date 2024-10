La Liga: Maine Real Madrid - Barcelona!

Madridul a castigat ultimele 4 Clasico-uri, 3 dintre ele in sezonul trecut, cu fizionomii diferite. Acum cand ambele echipe vin dupa succese eclatante, in Liga Campionilor, in fata a doua echipe de top din Bundesliga (Real Madrid 5-2 cu Dortmund, Barcelona 4-1 cu Bayern Munchen) totul pare altfel. Comentariile sunt impartite. ... citește toată știrea