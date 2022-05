Cu o etapa inainte de finalul sezonului competitional, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid si FC Sevilla si-au asigurat participarea in editia viitoare a Ligii Campionilor. Villarreal, revelatia actualei editii a C1, se afla abia pe locul 7, pozitie amenintata de Athletic Bilbao si risca sa piarda participarea in Liga Europa. In fine, in ... citeste toata stirea