La Liga: Real Madrid - doua goluri din penalty!

Victorie utila, dar nelinistitoare, pentru Real Madrid, in partida cu bascii de la Real Sociedad, superiori ca ambitie, intensitate, dar si joc. Golurile partidei au fost realizate de Vinicius Jr (min. 57) si Kylian Mbappe (min. 74) care au transformat penalty-urile dictate in urma neglijentelor lui Sergio Gomez si Aramburu. Real Sociedad a trimis de trei ori balonul in bara, prin croatul Luka ... citește toată știrea