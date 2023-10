Diego Simeone este primul antrenor care a atins 450 de jocuri in liga, conducand o singura echipa. El este antrenorul care a condus cele mai multe partide pentru Atletico (639) depasindu-l pe Luis Aragones (612). Are 11 ani si 10 luni pe banca tehnica. In plus argentinianul este antrenorul cu 275 de jocuri ... citeste toata stirea