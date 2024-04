La Liga: Un Clasico care ar putea realansa campionatul!

Este partida cu nr. 256, potrivit statisticilor intre Real Madrid si FC Barcelona dar pare lipsita "de farmec", cu 7 etape inainte de final, cele doua echipe fiind despartite de 8 puncte in clasament. Disproportia nu este doar aritmetica, cat emotionala. Echipa lui Carlo Ancelotti, rezemata in zestrea de puncte avans si calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, pare in avantaj psihic. Cu Rudigger, cel mai bun fundas central al Madridului, Tchouameny, Nacho si Lunin -inlocuitorul perfect al ... citește toată știrea