La Liga: Un final dramatic de partida!

Villarreal - Real Madrid (2-1) pe Estadio de la Ceramica (21.088 spectatori) a fost o partida de mare intensitate, dar si insolita intr-un fel. In primul rand, Real Madrid n-a avut in alcatuirea initiala a echipei nici un jucator spaniol, pana in min. 64 cand a intrat L. Vasquez in locul lui A. Tchouameni, pentu ca din min. 82 a intrat si M. Asensio in locul lui F. Valverde. Potrivit Opta, situatie fara precedent in acest inceput de secol ... citeste toata stirea