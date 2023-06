Campionatul Spaniei s-a incheiat, ultima etapa fiind cea in care s-a decis ultima retrogradata, alaturi de Elche si Espanyol. Nu mai putin de 6 echipe erau amenintate, iar cea care a ajuns in Segunda a fost Valladolid, care nu a reusit sa castige acasa cu Getafe. Dupa acest sezon, Barcelona, Real Madrid, Atletico si Real Sociedad merg in Champions League, la fel si Sevilla, din postura de castigatoare a Europa League. In Europa League vor evolua Villarreal si ... citeste toata stirea