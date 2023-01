La volei, Craiova intalneste Steaua si Rapidul

Echipele de volei ale Craiovei joaca sambata, pe teren propriu, in Sala Polivalenta, meciuri de campionat. Voleibalistele de la SCMU intalnesc Rapidul, de la ora 16.30, in timp ce baietii lui Dan Pascu intra in lupta cu Steaua, de la ora 18.30."Sambata jucam cu Steaua, suntem apropiati in clasament ca punctaveraj. Din punct de vedere al imaginii, este un meci asteptat de toata lumea, un derbi. Pentru mine este un meci normal, pe care l-am pregatit asa cum o facem mereu. Le cer jucatorilor ... citeste toata stirea