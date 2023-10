Clubul Universitatea Craiova a facut un eveniment din lansarea aplicatiei U Craiova App si a invitat suporterii sa participe la un turneu de fotbal chiar in cadrul complexului "Ilie Balaci", baza de pregatire a echipei antrenate de Corneliu Papura. In Lunca Jiului, pe langa meciurile disputate, fanii au avut ocazia unui picnic in natura, partea de food&drinks fiind disponibila, dar si sansa se intalneasca si cu jucatorii primei echipe, printre care Alex Isfan, Marian Danciu, Alex Cretu, David ... citeste toata stirea