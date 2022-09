Laver Cup: Cariera lui Roger Federer a luat sfarsit

Sambata noaptea (ora 1.25, in Elvetia) la Londra, in cadrul editiei a 5-a a Laver Cup, Roger Federer a disputat ultimul sau meci dintr-o cariera prodigioasa. In compania lui Rafael Nadal, cu care a facut dublu, au cedat in fata perechii americane Jack Sock si Frances Tiafoe (6-4, 6-7, 9-11). A fost un moment emotionant. Infrangerea ramane anecdotica. Roger Federer nu si-a putut reprima lacrimile. Laver Cup este o competitie anuala ce poarta numele unuia dintre marii jucatori din istoria ... citeste toata stirea