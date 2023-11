In urma rezultatelor de marti, Lazio Roma, Atletico Madrid, Borussia Dortmund si FC Barcelona s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor. PSG a egalat-o pe Newcastle in ultimul minut si este la mana ei in ecuatia calificarii, avand meci la Dortmund, echipa care este deja in optimi. Reveniri spectaculoase pentru City si Barcelona, dupa ce au fost conduse pe teren propriu.Grupa E: Lazio Roma - Celtic Glasgow 2-0 A marcat: Immobile 82, 85.Feyenoord Rotterdam - Atletico Madrid ... citeste toata stirea