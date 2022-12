Legendarul Pele a incetat din viata

La un an si o luna de la disparitia lui Diego Armando Maradona, a incetat din viata si o alta legenda a fotbalului mondial, eternul "rival" al argentinianului, in optiunile microbistilor de pretutindeni, brazilianul Pele. Pe numele sau complet Edson Arantes do Nascimento, Pele, supranumit "Regele fotbalului", a incetat astazi din viata, la 82 de ani, dupa ce a stat in spital in ultima luna, fiind bolnav de cancer.Pele este considerat de multi cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. ... citeste toata stirea