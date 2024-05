Leicester si Ipswich au promovat in Premier League

Leicester City si Ipswich Town au promovat in Premier League, la finalul Championship, a doua liga din Anglia. Leicester a castigat detasat Championship, dupa ce in 2016 reusea marea surpriza, devenind campioana Angliei, sub comanda lui Claudio Ranieri. Antrenate acum de italianul Enzo Maresca, "Vulpile" au stat numai un sezon in Championship, dupa retrogradarea de acum un an din Premier League. Cu 18 goluri, veteranul Jamie Vardy (37 de ani) a fost golgheterul echipei, in timp ce top-scorerul ... citește toată știrea