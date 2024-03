"Leii" s-au trezit cand au vazut rosu in fata ochilor

Ce face o echipa care n-a ajuns in primele 50 de minute la poarta adversa, fiind dominata, pe alocuri net, care incaseaza gol dupa pauza si apoi ramane si in inferioritate numerica? In mod normal, se prabuseste, in cel mai bun caz, limiteaza proprotiile scorului. Universitatea Craiova nu este insa nici pe departe o echipa obisnuita, ordinara. Si n-a prea fost asa de-a lungul istoriei sale. Dimpotriva. Te deprima atunci cand esti sperantele la maxim si te poarta pe culmile extazului dupa ce ... citește toată știrea