Leo Grozavu: "Trebuie sa speculam absenta lui Mitrita"

FC Botosani si Universitatea Craiova se intalnesc in etapa a 28-a a Superligii, sambata, de la ora 18.00, meci care va fi arbitrat de Adrian Cojocaru. Antrenorul gazdelor, Leo Grozavu, spune ca de-a lungul timpului a avut parte de meciuri reusite in fata Universitatii Craiova si considera ca echipa sa trebuie sa speculeze absentele importante din tabara adversa, in special cea a lui Alexandru Mitrita."A devenit o repetitie, dar toate partidele sunt grele, cu atat mai mult una cu Craiova, o ... citește toată știrea