Leverkusen a castigat derby-ul Rinului si are 10 puncte in fata lui Bayern

Bayer Leverkusen a ajuns la 34 de meciuri fara infrangere (din care 30 de victorii) si 99 de goluri marcate in acest sezon in toate competitiile, dupa ce a castigat derby-ul Rinului, in deplasare cu FC Koln, scor 2-0. "Tapii" au ramas in zece din minutul 14, cand Thielmann a primit rosu direct, iar eroii lui Xavi Alonso au fost aceiasi fundasi laterali fabulosi, Frimpong si Grimaldo, care au marcat si au atins cifre remarcabile in acest sezon: unul 10 ... citește toată știrea