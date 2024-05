Leverkusen a "comis-o" din nou si e in finala Europa League

Pare o piesa de teatru care se pune in scena periodic sau ceva de domeniul magiei, dar parcursul lui Leverkusen din acest sezon este chiar miraculos, iar revenirile de pe final de partide le intrec pe cele ale lui Real Madrid. Trupa lui Xavi Alonso a ajuns la 49 de meciuri fara infrangere si nu mai contorizeaza come-back-urile. Joi seara, era condusa cu 2-0 pe teren propriu de AS Roma in minutul 82, dupa ce Paredes marcase de doua ori din penalty. Numai ca Mancini a inscris un autogol, iar ... citește toată știrea