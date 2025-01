Leverkusen a transat in 19 minute derby-ul de la Dortmund

Dupa un meci care a avut un inceput antologic, cu 4 goluri in 19 minute, campioana Germaniei, Bayer Leverkusen, s-a impus, in deplasare, scor 3-2, cu Borussia Dortmund, in etapa a 17-a din Bundesliga. Fara Florian Wirtz in acest meci, Leverkusen a deschis scorul in primul minut, prin Tella, iar Schick a facut 2-0 in minutul 8. Bynoe-Gittens a redus din diferenta in minutul 12, insa ... citește toată știrea