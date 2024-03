Leverkusen, calificare dramatica in sferturile Europa League

Bayer Leverkusen era condusa cu 2-1 in minutul 90+3 al returului cu Qarabag, din optimile Europa League, dar s-a calificat dramatic in sferturi. La fel ca in tur, cand a fost condus cu 2-0 si a terminat 2-2, liderul din Bundesliga a fost condus cu 2-0 si acasa de formatia azera, goluri Zoubir (59), fost jucator al Petrolului, si Juninho (68), al doilea gol fiind marcat in inferioritate numerica de oaspeti. Echipa antrenata de Xabi Alonso a revenit prin Frimpong (72), si dubla lui Schick (90+3, ... citește toată știrea