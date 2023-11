Bayer Leverkusen este in continuare liderul Bundesligii, dupa ce s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Werder Bremen, in etapa a 12-a, goluri marcate de Deman (autogol), si "benzile" (Bayer evolueaza in sistemul 3-4-3) Frimpong si Alex Grimaldo. "Aspirinele" au 34 de puncte din 36 posibile, cu doua peste Bayern Munchen. Echipa antrenata de Xabi Alonso are un parcurs senzational in acest sezon, fiind neinvinsa in toate competitiile (Bundesliga, Cupa Germaniei si Europa League), iar din cele 19 ... citeste toata stirea