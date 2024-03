Leverkusen, fara greseala

Dupa ce a scapat de primul esec al sezonului, egaland in prelungiri in Azerbaidjan, 2-2 cu Qarabag, in optimile Europa League, Bayer Leverkusen s-a intors pe calea succesului si a ajuns la 36 de meciuri fara esec, din care 31 de victorii, castigand cu 2-0 contra lui Wolfsburg, pe teren propriu, in etapa a 25-a ... citește toată știrea