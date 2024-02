Inainte de marele derby de titlu in Bundesliga, contra lui Bayern Munchen, programat sambata, de la ora 19.30, pe "BayArena", Bayer Leverkusen a obtinut cea de-a 30-a victorie consecutiva in acest sezon in care este invincibila. "Aspirinele" s-au calificat in semifinalele Cupei Germaniei, dupa ce au ... citeste toata stirea