Leverkusen, neinvinsa in tot sezonul de Bundesliga

Campioana a Germaniei in premiera, Bayer Leverkusen a terminat sezonul din Bundesliga fara sa piarda vreun meci, dupa ce s-a impus in ultima etapa, scor 2-1, acasa, cu Augsburg, goluri Boniface si Andrich, respectiv Komur. 28 de victorii si 6 remize este bilantul stagiunii din Bundesliga pentru echipa lui Xabi Alonso, care are 51 de meciuri in acest sezon in toate competitiile fara sa piarda. "Farmacistii" mai au 2 partide pentru a termina sezonul neinvinsi in toate competitiile: finala Cupei ... citește toată știrea