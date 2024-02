Inainte de a se duela pentru a doua oara in acest sezon, saptamana viitoare, pe BayArena, cele doua rivale la titlu in Bundesliga, Bayer Leverkusen si Bayern Munchen, au castigat meciurile din etapa a 20-a. Liderul, Bayer Leverkusen, s-a impus in deplasare, cu 2-0, in fata lui Darmstadt, prin dubla nigerianului Nathan Tella (33, 57). Trupa lui Xavi Alonso ramane neinvinsa in acest sezon si are doua puncte avans fata de Bayern Munchen care a ... citeste toata stirea