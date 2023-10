In prima etapa a campionatului de volei masculin, SCMU Craiova s-a impus greu in fata nou-promovatei Corona Brasov, scor 3-2 (36-34, 25-27, 25-18, 16-25, 15-9). Oaspetii, antrenati de Laurentiu Lica si in componenta cu cativa fosti jucatori ai Craiovei, Gommans, Halilovic, Stojsavljevic si Lupu, au dat o replica solida si au plecat cu un punct din Banie. Primele doua seturi au fost dramatice, iar fiecare echipa si-a adjudecat cate unul, in prelungiri. Apoi ambele echipe si-au luat destul de ... citeste toata stirea