Eliminata din toate competitiile, PSG pare in degringolada. AS Monaco i-a administrat ieri o infrangere de tinut minte (3-0), gratie golurilor realizate de Wissam Ben Yedder (min. 25, 84-pen.) si Kevin Volland (min. 68). Statisticile spun ca din 2019, parizienii n-au mai cedat in campionat la o asemenea diferenta, in ... citeste toata stirea