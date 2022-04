Liga 1: PSG - o campioana trista

PSG a devenit sambata 23 aprilie a.c., pentru a 10-a oara in istoria clubului campioana Frantei, in urma remizei (1-1) cu Lens. Daca succesul a fost sarbatorit de jucatori, pe Parc des Princes (47.000 spectatori), el n-a fost decat o camuflare a unui sezon rau. Oricum, PSG egaleaza pe Saint Ettienne la numarul de campionate castigate. Eliminata in optimile de finala ale Cupei Frantei, apoi din Liga Campionilor, PSG a lasat un gust amar suporterilor. Singurul jucator constant si eficient a fost ... citeste toata stirea