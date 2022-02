Liga a 4-a Dolj, etapa a 19-a

Liga a 4-a Dolj a programat in week-end-ul trecut meciurile etapei a 19-a. In derby-urile rundei, Podari - Isalnita si Bechet - Carcea, s-a consemnat acelasi scor 1-1, de aceste remize profitand liderul, Dunarea Calafat, care a castigat net la Marsani si s-a desprins in clasament. Reamintim, campioana Doljului o va intalni pe cea a Argesului, in barajul de promovare pentru Liga a III-a.Rezultatele etapei a 19-a din Liga a 4-a Dolj: Unirea Amarastii de Jos - Viitorul Macesu de Sus 4-3, Jiul ... citeste toata stirea