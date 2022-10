La egalitate de puncte in grupa E, AC Milan si Chelsea aveau aseara pe "Giuseppe Meazza" (75.051 spectatori) in egala masura nevoie de victorie pentru o optiune la optimile de finala. Ultima victorie a lui Chelsea in afara, in fata unei echipe italiene data din noiembrie 2003 (4-0 cu Lazio), in rest 7 partide fara succes (o remiza si 6 infrangeri). In urma cu o saptamana pe ... citeste toata stirea