Liga Campionilor: Alisson Becker si Wojciech Szczesny - eroii echipelor lor

Si Liverpool si Barcelona au luat optiuni in calificarea pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor, prin victoriile obtinute la acelasi scor (1-0), in deplasare cu PSG si respectiv Benfica Lisabona. "Cormoranii" s-au confruntat cu un PSG stralucitor, care nu pierduse de 20 de meciuri consecutive, iar catalanii au intalnit o echipa lusitana intepatoare, care daduse dureri de cap multor echipe celebre, in drumul spre aceasta faza a competitiei. Portarul brazilian Alisson a facut fata unei ... citește toată știrea