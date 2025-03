Liga Campionilor: Alisson, portarul care a dezgustat Parisul!

PSG-ul lui Luis Enrique pe Parc des Princes (47.551 spectatori) a jucat, conform asteptarilor, aproape fara greseala. Poate avea regrete, la finalul primei manse (0-1) dar spera sa rastoarne situatia marti, pe Anfield. Nu va fi usor, dar speranta cum se spune moare ultima. PSG nu mai cunoscuse infrangerea, in toate competitiile, de la esecul cu Bayern Munchen (0-1) din 26 noiembrie, in faza de liga a C1 si a dominat psihic toata partida creandu-si nu putine ocazii de gol. Tot ce au facut bun in ... citește toată știrea