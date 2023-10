Cum Real Madrid evolueaza asta-seara, pe stadionul "Diego Maradona", in compania lui Napoli, partida prilejuieste antrenorului Carlo Ancelotti o revenire pe stadionul pe care timp de 18 luni (2018-2019) a condus echipa napolitana. Relatia dintre antrenor si club n-a fost una fericita si "Carlito" a fost demis in decembrie 2019, de Aurelio Laurentis, intr-un moment in care echipa ajunsese pe locul 7 in Serie A, dar era calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Castigator in 4 ... citeste toata stirea