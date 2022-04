Liga Campionilor: Asta-seara Atletico Madrid - Manchester City si Liverpool - Benfica

Inca doua partide, contand pentru returul sferturilor de finala din Liga Campionilor, sunt programate asta-seara, dupa cum urmeaza: Atletico Madrid - Manchester City (0-1 in tur) incredintata arbitrului german Daniel Siebert si Liverpool - Benfica (3-1 in tur), incredintata arbitrului turc Serdac Gozubuyuk. Atentia este retinuta in mod special de partida de pe Wanda Metropolitano, unde se anunta un duel tactic de zile mari intre ultradefensivul Diego Simeone ... citeste toata stirea