Afisul zilei in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor este de buna seama partida dintre Real Madrid si PSG (in tur 0-1) pe Santiago Bernabeu, incredintata danezului Danny Makkelie. Dupa 1993, spun statisticile, cele doua echipe s-au intalnit de 14 ori. Kylian Mbappe, starul celor de la PSG, va fi titular, desi au existat multe ingrijorari in privinta folosirii lui de ... citeste toata stirea