Liga Campionilor: Atletico Madrid eliminata dupa un meci nebun

Bayer Leverkusen avea o singura victorie in grupa B a Ligii Campionilor si aceea in fata celor de la Atletico Madrid (2-0). Partida de aseara, de pe Civitas Metropolitano (63.803 spectatori), era in schimb vitala pentru Atletico Madrid, care in etapa precedenta remizase (0-0) cu Club Bruges, tot dupa o partida dramatica in care oamenii lui Diego Simeone au ratat din toate pozitiile, balonul refuzand sa intre in poarta. Din nou... soc: Bayer Leverkusen cu Xabi Alonso pe banca tehnica a condus ... citeste toata stirea